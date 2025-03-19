Каракала с военной базы лечат в больнице при "Сафари": истощение, перелом и хромота

В больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане впервые доставили каракала – а вернее, каракалицу, миниатюрную самку, которая была отловлена на военной базе в районе горы Хариф. Это редчайшее животное, очень скрытное и избегающее встречи с людьми, поэтому появление каракала на военной базе было очень подозрительным.

Эта история началась два дня назад – офицер, служащая на базе, вышла из своей комнаты, и внезапно почувствовала укус в ногу. Она даже не успела разглядеть напавшее на нее животное, решив, что это шакал, который сразу же убежал. На следующий день инспектор Управления природы и парков Марк Кац получил еще один вызов с той же базы: на этот раз идентификация была точной, укус каракала.

Каракал – редкое и пугливое животное, которое всеми силами избегает контакта с людьми. Из-за того, что каракалов так сложно встретить в дикой природе, их даже прозвали "призраками пустыни". И если уж каракал укусил человека – есть риск, что животное больно бешенством, а это неизлечимое и смертельное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее нетипичное поведение у животных.

Марк дал необходимые инструкции медику базы и выехал на место происшествия, чтобы отловить каракала. Он обнаружил каракалицу прячущейся под скамейкой и жующей синтетическую траву. Поймав каракала в сопровождении местного ветеринара, инспектор Управления природы и парков привез животное в больницу при "Сафари".

По словам директора больницы профессора Дуду Эшхара, каракалица прибыла в очень плохом состоянии: она была очень худой, апатичной и сильно хромала на одну из задних лап. Помимо анализов крови, ей сделали рентгеновские снимки, показавшие небольшой перелом грудной кости, маленький проглоченный камень, а также старый перелом задней лапы возле колена, который неправильно срастался. Именно из-за него каракалица так сильно хромала.

Какое-то время очаровательная пустынная рысь проведет в больнице при "Сафари", она будет получать поддерживающую терапию, инфузии, антибиотики и витамины. Поскольку подозрения на бешенство еще не исключены, ее поместили в изоляционное отделение больницы с минимальным контактом персонала.

В Израиле каракалы находятся под угрозой исчезновения. Это израильский хищник, ареал обитания которого резко сокращается. Раньше они были распространены по всей стране, а теперь остались лишь в Негеве и, возможно, в Западной Галилее. Из-за того, что каракала крайне сложно встретить в дикой природе, точной численной оценки их в Израиле нет: речь идет о десятках особей.