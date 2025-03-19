Шоссе 1 Тель-Авив – Иерусалим вновь открыто для движения транспорта

Полиция сообщает, что шоссе номер 1 Тель-Авив - Иерусалим, где проходит шествие протеста против решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу уволить главу ШАБАКа Ронена Бара, вновь открыто для движения транспорта. Оно было перекрыто на некоторое время, чтобы позволить пройти процессии.

Напомним, утром в среду сотни израильтян вышли на марш протеста увольнения главы ШАБАКа. Акция проходит на 1-й трассе, демонстранты следуют от развязки Моца в Иерусалим. Полиция обеспечивает порядок и безопасность, регулируя движение транспорта по шоссе 1 и направляя его на шоссе 16.

Участники марша планируют демонстрацию у комплекса Кнессета и у здания резиденции премьер-министра. В связи с этим перекрыто движение по улицам Зусман и Аза в Иерусалиме.