Нетаниягу подарил сенатору Феттерману, другу Израиля, серебряный пейджер

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой встретились вечером 19 марта с американским сенатором Джоном Феттерманом и его супругой Жизель в канцелярии главы правительства в Иерусалиме.

В ходе встречи, которая прошла в теплой и дружеской атмосфере, премьер-министр и его супруга поблагодарили сенатора Феттермана и его жену за их неизменную поддержку Государства Израиль с начала войны.

Премьер-министр Нетаниягу подарил сенатору Феттерману серебряный пейджер, символизирующий операцию, изменившую ход боевых действий в Ливане.

Премьер-министр был тронут, ответным подарком сенатора: оригиналом статьи из американской газеты 1986 года, в которой была опубликована фотография Нетаниягу на церемонии открытия мемориала в Филадельфии в память о его покойном брате Йони.