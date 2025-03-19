В Иерусалиме происходят столкновения между демонстрантами и полицией

На улице Аза в Иерусалиме, возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу, возобновились столкновения между демонстрантами и полицией.

Десятки полицейских и пограничников оттесняют демонстрантов, применен водомет.

По информации N12, столкновения начались после того, как демонстранты разожгли костер.

В среду, 19 марта, в Иерусалиме проходит массовая акция протеста против увольнения главы ШАБАКа Ронена Бара, в которой приняли участие десятки тысяч израильтян (организаторы утверждают, что число участников превысило 100 тысяч человек).