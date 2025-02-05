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Мир

Нетаниягу подарил Трампу два пейджера – позолоченный и обычный

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 февраля 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 10:10
Нетаниягу подарил Трампу два пейджера – позолоченный и обычный
AP Photo/Evan Vucci

В ходе встречи в Белом доме премьер-министр Биньямин Нетаниягу подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера – позолоченный и обычный.

Комментируя подарок, американский лидер заявил, что "это была грандиозная операция", имея в виду операцию по внедрению заминированных пейджеров для использования террористической организацией "Хизбалла" и их подрыву осенью 2024 года, одновременно выведшему из строя несколько тысяч террористов.

Мир
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