Нетаниягу подарил Трампу два пейджера – позолоченный и обычный
время публикации: 05 февраля 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 10:10
В ходе встречи в Белом доме премьер-министр Биньямин Нетаниягу подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера – позолоченный и обычный.
Комментируя подарок, американский лидер заявил, что "это была грандиозная операция", имея в виду операцию по внедрению заминированных пейджеров для использования террористической организацией "Хизбалла" и их подрыву осенью 2024 года, одновременно выведшему из строя несколько тысяч террористов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 февраля 2025