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Израиль

В районе Кирьят-Шмоны в ДТП погиб мотоциклист

время публикации: 19 мая 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 22:05
В районе Кирьят-Шмоны в ДТП погиб мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В южной промышленной зоне Кирьят-Шмоны мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и врезался в стену.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 22 лет) в этой аварии получил множественные травмы, от которых он скончался на месте.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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