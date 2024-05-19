В районе Кирьят-Шмоны в ДТП погиб мотоциклист
время публикации: 19 мая 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 22:05
В южной промышленной зоне Кирьят-Шмоны мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и врезался в стену.
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 22 лет) в этой аварии получил множественные травмы, от которых он скончался на месте.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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