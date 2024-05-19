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Израиль

Военнослужащие обнаружили в Газе видео ХАМАСа с 8-летней заложницей

время публикации: 19 мая 2024 г., 21:09 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 21:16
Военнослужащие обнаружили в Газе видео ХАМАСа с 8-летней заложницей
предоставлено пресс-службой ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала видео, обнаруженное израильскими военнослужащими во время операции в секторе Газы.

На этом видео на фоне эмблемы ХАМАСа запечатлены 8-летняя Эла Эльяким и ее 14-летняя сестра Дафна, которые 7 октября были похищены из кибуца Нахаль-Оз.

По оценкам ЦАХАЛа, видео было снято боевиками ХАМАСа вскоре после похищения девочек.

Эла и Дафна были освобождены 26 ноября в рамках сделки с ХАМАСом.

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