Вновь сигнал тревоги в Кирьят-Шмоне и окрестностях, ВВС ЦАХАЛа перехватили воздушную цель
время публикации: 19 мая 2024 г., 19:54 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 20:19
19:52 в Кирьят-Шмоне и окрестностях прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения враждебного беспилотника.
Тревога прозвучала через полчаса после последнего предупреждения об угрозе проникновения БПЛА.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что самолеты военно-воздушных сил перехватили воздушную цель, направлявшуюся в сторону израильской границы с территории Ливана.