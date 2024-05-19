Вновь сигнал тревоги в Кирьят-Шмоне и окрестностях, ВВС ЦАХАЛа перехватили воздушную цель

19:52 в Кирьят-Шмоне и окрестностях прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения враждебного беспилотника.

Тревога прозвучала через полчаса после последнего предупреждения об угрозе проникновения БПЛА.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что самолеты военно-воздушных сил перехватили воздушную цель, направлявшуюся в сторону израильской границы с территории Ливана.