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Израиль

Вновь сигнал тревоги в Кирьят-Шмоне и окрестностях, ВВС ЦАХАЛа перехватили воздушную цель

время публикации: 19 мая 2024 г., 19:54 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 20:19
Вновь прозвучал сигнал тревоги в Кирьят-Шмоне и окрестностях
Yossi Zamir/Flash90

19:52 в Кирьят-Шмоне и окрестностях прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения враждебного беспилотника.

Тревога прозвучала через полчаса после последнего предупреждения об угрозе проникновения БПЛА.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что самолеты военно-воздушных сил перехватили воздушную цель, направлявшуюся в сторону израильской границы с территории Ливана.

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Сигнал тревоги прозвучал в Кирьят-Шмоне и окрестностях