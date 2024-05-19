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Израиль

"Каменные" атаки в Иудее и Самарии, задержаны двое израильтян

время публикации: 19 мая 2024 г., 18:56 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 18:56
"Каменные" атаки в Иудее и Самарии, задержаны двое израильтян
Yonatan Sindel/Flash90

В Иудее и Самарии, на перекрестках Тапуах и Ятма, израильтяне бросают камни в палестинцев. Возле поселения Авиатар разграблено и испорчено содержимое палестинского грузовика, который, считают нападавшие, перевозил гуманитарную помощь в сектор Газы.

Сайт "Гаарец" со ссылкой на источник в силах безопасности написал, что пограничники (МАГАВ) разогнали участников беспорядков возле Авиатара, задержав двух человек.

Трасса между Авиатаром и перекрестком Тапуах перекрыта для движения транспорта в обоих направлениях.

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