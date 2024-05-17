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Израиль

Нападение на грузовик "с гумпомощью для Газы": пострадали водитель и трое военнослужащих

время публикации: 17 мая 2024 г., 02:12 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 05:25
Активисты препятствуют проезду грузовиков с гумпомощью в Газу на КПП "Керем Шалом". Май 2024 года
AP Photo/Leo Correa

Вечером 16 мая десятки граждан Израиля в районе перекрестка Кохав а-Шахар (Биньямин) напали на грузовик, считая, что он вез гуманитарную помощь в сектор Газы. За рулем грузовика был израильский гражданин.

Водитель получил травмы. Грузовик был подожжен.

На место происшествия были направлены силы ЦАХАЛа. Произошли столкновения. Двое офицеров и один боец получили легкие травы, сообщает армейская пресс-служба.

Судя по имеющимся данным, было совершено нападение на грузовик, который, на самом деле, не вез гумпомощь в Газу.

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