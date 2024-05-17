Нападение на грузовик "с гумпомощью для Газы": пострадали водитель и трое военнослужащих

Вечером 16 мая десятки граждан Израиля в районе перекрестка Кохав а-Шахар (Биньямин) напали на грузовик, считая, что он вез гуманитарную помощь в сектор Газы. За рулем грузовика был израильский гражданин.

Водитель получил травмы. Грузовик был подожжен.

На место происшествия были направлены силы ЦАХАЛа. Произошли столкновения. Двое офицеров и один боец получили легкие травы, сообщает армейская пресс-служба.

Судя по имеющимся данным, было совершено нападение на грузовик, который, на самом деле, не вез гумпомощь в Газу.