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Израиль

Сигнал тревоги прозвучал на границе с Газой, ракета сбита "Железным куполом"

время публикации: 19 мая 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 21:39
Сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах на границе с Газой
Фото NEWSru.co.il

Сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучала в населенных пунктах Нахаль Оз, Зимрат, Шува, Саад.

Региональный совет Сдот Негев сообщил, что был зафиксирован запуск одной ракеты, она была перехвачена "Железным куполом".

Последний раз сигнал тревоги на границе с Газой звучал 12 часов назад.

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