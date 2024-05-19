Сигнал тревоги прозвучал на границе с Газой, ракета сбита "Железным куполом"

Сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучала в населенных пунктах Нахаль Оз, Зимрат, Шува, Саад.

Региональный совет Сдот Негев сообщил, что был зафиксирован запуск одной ракеты, она была перехвачена "Железным куполом".

Последний раз сигнал тревоги на границе с Газой звучал 12 часов назад.