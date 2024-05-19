Сигнал тревоги прозвучал на границе с Газой, ракета сбита "Железным куполом"
время публикации: 19 мая 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 21:39
Сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучала в населенных пунктах Нахаль Оз, Зимрат, Шува, Саад.
Региональный совет Сдот Негев сообщил, что был зафиксирован запуск одной ракеты, она была перехвачена "Железным куполом".
Последний раз сигнал тревоги на границе с Газой звучал 12 часов назад.
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