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Израиль

Амит Галеви отстранен от работы парламентской комиссии по иностранным делам и обороне

Война с ХАМАСом
Кнессет
Резервисты
время публикации: 19 мая 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 19:56
Амит Галеви отстранен от работы парламентской комиссии по иностранным делам и обороне
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета от "Ликуда" Амит Галеви временно отстранен от работы парламентской комиссии по иностранным делам и обороне. Решение было принято после того, как днем ранее Амит Галеви проголосовал против продления срока действия повесток об экстренном призыве ("Цав 8") резервистам.

Галеви, выслушав доклад министра обороны Исраэля Каца о расширении операции "Колесницы Гидеона", оперативных планах и целях операции, заявил, что нельзя допустить повторения прошлых ошибок, за которые огромную цену платят военнослужащие без достижения военных целей, установленных правительством. По его словам, новый оперативный план должен предусматривать герметичную блокаду секторов с контролируемыми пунктами входа и выхода прежде, чем туда будет введен хотя бы один солдат. "В противном случае мы подвергаем опасности жизни солдат ЦАХАЛа и не достигнем таким образом ожидаемой победы", – заявил он.

Отметим, что двое депутатов Лимор Сон Хар-Мелех ("Оцма Иегудит") и Тали Готлиб ("Ликуд") покинули зал заседаний и не участвовали в голосовании. В результате коалиция проиграла голосование и для продления срока действия повесток комиссия по обороне должна будет собраться еще раз до ближайшего четверга.

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