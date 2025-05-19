Двое малышей отравились в Негеве, девочка в тяжелом состоянии
время публикации: 19 мая 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 11:02
В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" в Негеве поступил вызов по поводу отравления двоих маленьких детей. Бригады МАДА выехали навстречу машинам, в которых доставили пострадавших, и пересеклись с ними возле населенного пункта Абу-Тлуль.
Медикам передали двоих маленьких детей: девочка в возрасте около двух лет была без сознания, полуторагодовалый мальчик был в сознании. По всей видимости, дети отравились каким-то ядовитым веществом.
Пострадавших отправили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, девочка в тяжелом состоянии, мальчик в состоянии средней степени тяжести.
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