Двое малышей отравились в Негеве, девочка в тяжелом состоянии

В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" в Негеве поступил вызов по поводу отравления двоих маленьких детей. Бригады МАДА выехали навстречу машинам, в которых доставили пострадавших, и пересеклись с ними возле населенного пункта Абу-Тлуль.

Медикам передали двоих маленьких детей: девочка в возрасте около двух лет была без сознания, полуторагодовалый мальчик был в сознании. По всей видимости, дети отравились каким-то ядовитым веществом.

Пострадавших отправили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, девочка в тяжелом состоянии, мальчик в состоянии средней степени тяжести.