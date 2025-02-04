Пестицид смыло дождем, и он отравил воду: в Негеве погибли более 900 черных коршунов

Масштабы экологической катастрофы в Негеве продолжают расти: в сельскохозяйственной зоне в Негеве собрано уже около 900 погибших коршунов. Специалисты Управления природы и парков провели вскрытие нескольких птиц, а также исследовали образцы почвы и воды на участках, где были обнаружены погибшие коршуны.

По результатам исследований выявили остатки вещества типа "Nemacur", содержащего органофосфаты. Это вещество используется для борьбы с растительноядными нематодами. Опрыскивание полей было произведено 10 дней назад, после чего пестицид смыло дождем. Результаты оказались катастрофическими.

На десятый день после распыления на поле были найдены еще около 100 погибших коршунов, погибли также сотни птиц других видов. Разбавленный водой яд скапливается в лужах на полях и возле полей. Птицы, прилетевшие напиться из луж, погибли от отравления.

Профессор Дрор Абланэ, главный ученый Управления природы и парков, сообщил, что по результатам этого происшествия будет проведено долгосрочное исследование использования данного типа пестицидов, который убивает огромное количество птиц в течение длительного времени после его применения.

В связи с экологической катастрофой Управление природы и парков обращается к фермерам с призывом воздержаться от использования инсектицида "Намкор" и его аналогов, содержащих органический фосфор. Лужи возле полей необходимо засыпать землей, и о любых необычных событиях просят докладывать на горячую линию Управления природы и парков по телефону *3639.

Сотрудники Управления природы и парков занимаются сбором и уничтожением тушек погибших птиц, чтобы предотвратить дальнейшую гибель животных, в том числе падальщиков. Ожидается, что помимо птиц, в районе применения пестицидов погибнут другие животные и насекомые.

Орнитолог Йоав Перльман, комментируя ситуацию, подчеркнул, что животные и птицы, которые охотятся на сельскохозяйственных угодьях, помогают фермерам защитить их урожай от вредителей. Бездумное применение инсектицидов наносит огромный ущерб живой природе, в том числе охраняемым видам, таким как черные коршуны.