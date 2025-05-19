Разногласия в кабинете по поводу поставок гуманитарной помощи в Газу

В понедельник, 19 мая, радиостанция "Кан Бет" опубликовала подробности заседания военно-политического кабинета, на котором было принято решение о возобновлении поставок гуманитарной помощи сектору Газы.

В ходе заседания министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газы должно быть осуществлено незамедлительно из-за давления со стороны европейских государств и США. Глава внешнеполитического ведомства предупредил на заседании, что в противном случае возможны санкции в отношении Израиля.

В свою очередь, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир резко протестовал против возобновления поставок гуманитарной помощи.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Израиль не может допустить массового голода в секторе Газы. Для того, чтобы добиться победы, необходимо решить эту проблему. До тех пор, пока мы не создали точки распределения гуманитарной помощи, необходимы промежуточные решения, чтобы избежать голода".