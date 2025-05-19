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Израиль

В результате ДТП на выезде из Модиина погибла женщина

ДТП
время публикации: 19 мая 2025 г., 23:13 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 23:13
В результате ДТП на выезде из Модиина погибла женщина
Пресс-служба МАДА

На выезде из Модиина на перекресток Шилат произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате аварии от полученных травм скончалась женщина примерно 65 лет.

Еще двое пострадавших доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере с травмами средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
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