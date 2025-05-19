Источники: в Хан-Юнисе ликвидирован командир одного из батальонов ХАМАСа

Источники в Газе сообщают, что 19 мая в результате действий ЦАХАЛа в районе Хан-Юниса был ликвидирован командир одного из батальонов ХАМАСа Махди Кауарэ ("Абу Ахмад").

Ранее источники в Газе сообщали, что израильскими военными в Хан-Юнисе был ликвидирован Ахмад Сархан – один из лидеров террористической группировки "Комитеты народного сопротивления". Сообщается, что военные также задержали жену и детей ликвидированного террориста.

ЦАХАЛ эти сведения пока не комментирует. Но информация была передана радиостанцией "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники в Газе.

Ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что спецподразделение ЦАХАЛа зашло в Хан-Юнис для операции по спасению похищенных израильтян. Пресс-служба Армии обороны Израиля опровергла эту информацию.

ЦАХАЛ заявляет, что Армия обороны Израиля проводит операцию "Колесницы Гидеона" на всей территории сектора Газы.

Утром 19 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли десятки (не менее 30) ударов по целям в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, сообщал хамасовский "Палестинский информационный центр". Были задействованы самолеты и вертолеты. Атакованы цели в районе медицинского комплекса "Насер", университета "Аль-Акса" и др. Есть убитые и раненые.

Вероятно, воздушные удары наносились для прикрытия отхода израильского спецназа из Хан-Юниса.

Сведений о пострадавших среди израильских военных в ходе операции в Хан-Юнисе не поступало.