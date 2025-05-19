Первые пять грузовиков с гуманитарной помощью после проверки пропущены в сектор Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что первые пять грузовиков с гуманитарной помощью после проверки на КПП "Керем-Шалом" были пропущены в сектор Газы. В общей сложности в течение дня будут пропущены девять грузовиков.

В воскресенье, 18 мая, в Израиле приземлились представители американской компании, которая будет отвечать за распределение помощи в секторе, ожидается, что они начнут работу через несколько дней. До этого момента за распределение будет отвечать ЦАХАЛ. Планируется создать в Газе четыре пункта выдачи помощи в районе Хан-Юниса.

Днем ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу на заседании узкого военно-политического кабинета объявил о незамедлительном возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор. На голосование этот вопрос не выносился.

Канцелярия Нетаниягу распространила заявление, в котором говорится, что решение было принято по рекомендации ЦАХАЛа и исходя из оперативной необходимости обеспечить расширение боевых действий против ХАМАСа. Израиль будет доставлять в сектор Газы необходимый минимум продовольствия для населения, чтобы не допустить голода, который бы поставил под угрозу продолжение военной операции "Колесницы Гидеона".