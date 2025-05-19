Палестинский нелегал, плюнувший в военнослужащую в автобусе, сдался полиции Израиля

В ночь на 19 мая пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что житель Палестинской автономии, разыскиваемый в связи с инцидентом в автобусе, сдался полиции Израиля.

Утром 18 мая в 161-м автобусе компании "Дан" в то время, когда автобус проезжал через Рамат-Ган, молодой мужчина плюнул в женщину-офицера ЦАХАЛа, после чего вышел. Этот инцидент был заснят камерой-наблюдения, установленной в автобусе.

Военнослужащая подала жалобу в полицию, после чего начался розыск хулигана.

Вечером 18 мая власти ПА сообщили, что житель Палестинской автономии, находившийся, по всей видимости, в Израиле нелегально, сдался местным властям.

В ответ на запросы журналистов пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что по указанию главы МНБ и генинспектора полиции было передано сообщение властям ПА через механизм координации действий в Иудее и Самарии, что подозреваемому лучше сдаться израильской полиции, в противном случае "до него доберутся израильские силы безопасности".