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Израиль

Палестинский нелегал, плюнувший в военнослужащую в автобусе, сдался полиции Израиля

Иудея и Самария
Полиция
Палестинская администрация
время публикации: 19 мая 2025 г., 00:28 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 00:28
Палестинский нелегал, плюнувший в военнослужащую в автобусе, сдался полиции Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 19 мая пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что житель Палестинской автономии, разыскиваемый в связи с инцидентом в автобусе, сдался полиции Израиля.

Утром 18 мая в 161-м автобусе компании "Дан" в то время, когда автобус проезжал через Рамат-Ган, молодой мужчина плюнул в женщину-офицера ЦАХАЛа, после чего вышел. Этот инцидент был заснят камерой-наблюдения, установленной в автобусе.

Военнослужащая подала жалобу в полицию, после чего начался розыск хулигана.

Вечером 18 мая власти ПА сообщили, что житель Палестинской автономии, находившийся, по всей видимости, в Израиле нелегально, сдался местным властям.

В ответ на запросы журналистов пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что по указанию главы МНБ и генинспектора полиции было передано сообщение властям ПА через механизм координации действий в Иудее и Самарии, что подозреваемому лучше сдаться израильской полиции, в противном случае "до него доберутся израильские силы безопасности".

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2025

Палестинский нелегал, плюнувший в военнослужащую в автобусе, сдался властям ПА