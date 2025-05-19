В криминальном инциденте в Рахате ранены трое мужчин
время публикации: 19 мая 2025 г., 00:10 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 00:10
Из Рахата в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве доставлены с ранениями трое мужчин в возрасте от 25 до 36 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного из раненых тяжелое, еще один в состоянии средней тяжести, и третий мужчина ранен легко.
Полиция расследует обстоятельства инцидента. По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве.
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