В криминальном инциденте в Рахате ранены трое мужчин

Из Рахата в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве доставлены с ранениями трое мужчин в возрасте от 25 до 36 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного из раненых тяжелое, еще один в состоянии средней тяжести, и третий мужчина ранен легко.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве.