x
19 мая 2025
|
последняя новость: 00:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2025
|
19 мая 2025
|
последняя новость: 00:28
19 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В криминальном инциденте в Рахате ранены трое мужчин

Криминал в арабском секторе
время публикации: 19 мая 2025 г., 00:10 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 00:10
В криминальном инциденте в Рахате ранены трое мужчин
Flash90. Фото: Я.Науми

Из Рахата в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве доставлены с ранениями трое мужчин в возрасте от 25 до 36 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного из раненых тяжелое, еще один в состоянии средней тяжести, и третий мужчина ранен легко.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 января 2025

Двое раненых в криминальном происшествии в Рахате
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2024

Стрельба в Рахате, в числе пострадавших трое детей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2024

В криминальных инцидентах в Сегев-Шалом и Рахате ранены двое мужчин