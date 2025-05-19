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Израиль

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Рут Мизрахи из Бней-Брака

Полиция
Розыск
время публикации: 19 мая 2025 г., 15:46 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 15:46
Внимание, розыск: пропала 16-летняя Рут Мизрахи из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Рут Мизрахи из Бней-Брака. В последний раз ее видели около Центра психического здоровья "Геа" в Петах-Тикве.

Приметы пропавшей: длинноволосая брюнетка. Описание одежды: комбинезон с юбкой, белые носки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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