Внимание, розыск: пропала 16-летняя Рут Мизрахи из Бней-Брака

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Рут Мизрахи из Бней-Брака. В последний раз ее видели около Центра психического здоровья "Геа" в Петах-Тикве.

Приметы пропавшей: длинноволосая брюнетка. Описание одежды: комбинезон с юбкой, белые носки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.