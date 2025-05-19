Голан: "То, что происходит в Газе, это спектакль"

В понедельник, 19 мая, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "То, что мы видим сейчас в Газе, это не операция по давлению для возвращения похищенных и не операция по свержению власти ХАМАСа. И то, и другое можно было сделать давно. То, что происходит в Газе, это спектакль, это прозрачная манипуляция, это попытка протянуть еще одну сессию Кнессета, еще одна манипуляция в попытке создать ложное впечатление, что Нетаниягу вернул заложников, а не Виткофф".

"Необходимо сказать и о ситуации в Газе. Там происходит катастрофа, которую еврейское и сионистское государство Израиль не может игнорировать. Эту ситуацию надо изменить, и я призываю все оппозиционные партии сформировать единый демократический блок, который позволит свалить это провальное правительство", – сказал Яир Голан.