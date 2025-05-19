x
19 мая 2025
|
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2025
|
19 мая 2025
|
последняя новость: 12:59
19 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Смотрич: гуманитарная помощь не попадет к ХАМАСу

Газа
Бецалель Смотрич
время публикации: 19 мая 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 12:17
Смотрич: гуманитарная помощь не попадет к ХАМАСу
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич выступил в поддержку возобновления поставок гуманитарной помощи сектору Газы.

"Давайте, прежде всего, скажем прямо и честно: гуманитарная помощь не поступает ХАМАСу", – сказал Смотрич в специальном заявлении, сделанном в Кнессете. "Тот, кто говорит иначе, лжет", – добавил глава "Ционут Датит".

Он сказал также: "Я был тем, кто остановил безумие ввоза гуманитарной помощи, попадавшей к ХАМАСу". "Я был тем, кто на практике готовил решение, основанное на участии международных компаний, и я вам говорю со всей ответственностью: того что было, больше не будет", – заявил Смотрич.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2025

Разногласия в кабинете по поводу поставок гуманитарной помощи в Газу