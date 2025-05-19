Смотрич: гуманитарная помощь не попадет к ХАМАСу

Министр финансов Бецалель Смотрич выступил в поддержку возобновления поставок гуманитарной помощи сектору Газы.

"Давайте, прежде всего, скажем прямо и честно: гуманитарная помощь не поступает ХАМАСу", – сказал Смотрич в специальном заявлении, сделанном в Кнессете. "Тот, кто говорит иначе, лжет", – добавил глава "Ционут Датит".

Он сказал также: "Я был тем, кто остановил безумие ввоза гуманитарной помощи, попадавшей к ХАМАСу". "Я был тем, кто на практике готовил решение, основанное на участии международных компаний, и я вам говорю со всей ответственностью: того что было, больше не будет", – заявил Смотрич.