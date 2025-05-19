ЦАХАЛ: за последние сутки в Газе были атакованы более 160 целей

Силы Армии обороны Израиля продолжают действовать по всему сектору Газы в рамках операции "Колесницы Гидеона", за последние 24 часа было атаковано более 160 целей, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

На севере сектора Газы были атакованы группы террористов, противотанковые ракетные установки и сооружения военного назначения. В центре сектора Газы были атакованы подземный туннель и склад оружия. На юге сектора Газы были атакованы группы террористов, противотанковые позиции, сооружения военного назначения, заминированные здания, командный центр.