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    В Израиле

    Разрешены к публикации имена еще двух военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы

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    Биньямин Меир Эйрли и Рой Бибер
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

    Сержант Биньямин Меир Эйрли, 21 год, из Бейт-Шемеша, боец ​​101-го батальона Десантной бригады.

    Капитан резерва Рой Бибер, 28 лет, из Цур Моше, офицер подразделения "Яалом" Инженерной бригады.

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    Кроме того, в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец разведроты Десантной бригады.

    C 31 октября по 19 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли 53 военнослужащих ЦАХАЛа.

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    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

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    ЦАХАЛ назвал имена еще шестерых погибших военнослужащих
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