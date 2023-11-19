Разрешены к публикации имена еще двух военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы
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Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.
Сержант Биньямин Меир Эйрли, 21 год, из Бейт-Шемеша, боец 101-го батальона Десантной бригады.
Капитан резерва Рой Бибер, 28 лет, из Цур Моше, офицер подразделения "Яалом" Инженерной бригады.
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Кроме того, в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец разведроты Десантной бригады.
C 31 октября по 19 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли 53 военнослужащих ЦАХАЛа.
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