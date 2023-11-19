Опубликованы имена еще троих военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы

Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще троих военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

Старшина резерва Якир Битон, 34 года, из Иерусалима, боец ​​8717 батальона 261 бригады.

Старшина резерва Рани Тахан, 40 лет, из Сде Нехемии, боец 8717 батальона 261 бригады.

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Майор резерва Хен Яалом, 35 ​​лет, из Кфар-Азара, офицер 8159-го дивизиона Артиллерийского корпуса.

Ранее сегодня сообщалось о гибели двух военнослужащих в боях на севере сектора Газы.

Сержант Биньямин Меир Эрли, 21 год, из Бейт-Шемеша, боец ​​101-го батальона Десантной бригады.

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Капитан резерва Рой Бибер, 28 лет, из Цур Моше, офицер подразделения "Яалом" Инженерной бригады.

Кроме того, в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец разведроты Десантной бригады.

C 31 октября по 19 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли не менее 60 военнослужащих ЦАХАЛа.

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