Опубликованы имена еще троих военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы
Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще троих военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.
Старшина резерва Якир Битон, 34 года, из Иерусалима, боец 8717 батальона 261 бригады.
Старшина резерва Рани Тахан, 40 лет, из Сде Нехемии, боец 8717 батальона 261 бригады.
Майор резерва Хен Яалом, 35 лет, из Кфар-Азара, офицер 8159-го дивизиона Артиллерийского корпуса.
Ранее сегодня сообщалось о гибели двух военнослужащих в боях на севере сектора Газы.
Сержант Биньямин Меир Эрли, 21 год, из Бейт-Шемеша, боец 101-го батальона Десантной бригады.
Капитан резерва Рой Бибер, 28 лет, из Цур Моше, офицер подразделения "Яалом" Инженерной бригады.
Кроме того, в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец разведроты Десантной бригады.
C 31 октября по 19 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли не менее 60 военнослужащих ЦАХАЛа.
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Разрешены к публикации имена еще двух военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы