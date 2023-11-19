adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 26°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
20 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.728 ₪ 4.048 ₪
Иерусалим:
11 - 26°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
20 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Опубликованы имена еще троих военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Якир Битон, 34 года
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Рани Тахан, 40 лет
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Хен Яалом, 35 ​​лет
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще троих военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

    Старшина резерва Якир Битон, 34 года, из Иерусалима, боец ​​8717 батальона 261 бригады.

    Старшина резерва Рани Тахан, 40 лет, из Сде Нехемии, боец 8717 батальона 261 бригады.

    adv_12 m_ar_1

    Майор резерва Хен Яалом, 35 ​​лет, из Кфар-Азара, офицер 8159-го дивизиона Артиллерийского корпуса.

    Ранее сегодня сообщалось о гибели двух военнослужащих в боях на севере сектора Газы.

    Сержант Биньямин Меир Эрли, 21 год, из Бейт-Шемеша, боец ​​101-го батальона Десантной бригады.

    adv_13 m_ar_2

    Капитан резерва Рой Бибер, 28 лет, из Цур Моше, офицер подразделения "Яалом" Инженерной бригады.

    Кроме того, в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец разведроты Десантной бригады.

    C 31 октября по 19 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли не менее 60 военнослужащих ЦАХАЛа.

    adv_14 m_ar_3

    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Ноября 2023
    44-й день войны в Израиле. Хронология событий
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Ноября 2023
    Разрешены к публикации имена еще двух военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:45 44-й день войны в Израиле. Хронология событий
    12:24 Опубликованы имена еще троих военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы
    12:15 Чиновница канадского Альбертского университета уволена за отрицание изнасилований израильтянок 7.10.23
    12:14 Опрос YouGov зафиксировал рост поддержки Израиля в США
    12:06 ЦАХАЛ перехватил два БПЛА, летевших из Ливана
    11:29 Финал конкурса "Мисс Вселенная 2023". Фоторепортаж
    10:49 Глава МИД Иордании: "Арабские солдаты не будут направлены в Газу"
    10:28 Тревога около границы с Ливаном, перехвачена воздушная цель
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom