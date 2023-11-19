Опубликованы имена еще двоих военнослужащих, погибших в боях в секторе Газы

Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

Старший лейтенант резерва Адир Португаль, 23 года, из Мазкерет-Батьи, батальон "Шакед" бригады "Гивати".

Старший сержант Галь Мишаэлов, 21 год, из Модиина, батальон "Цабар" бригады "Гивати".

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Ранее сегодня сообщалось о гибели пятерых военнослужащих в боях на севере сектора Газы.

Старшина резерва Якир Битон, 34 года, из Иерусалима, боец 8717 батальона 261 бригады.

Старшина резерва Рани Тахан, 40 лет, из Сде Нехемии, боец 8717 батальона 261 бригады.

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Майор резерва Хен Яалом, 35 лет, из Кфар-Азара, офицер 8159-го дивизиона Артиллерийского корпуса.

Сержант Биньямин Меир Эрли, 21 год, из Бейт-Шемеша, боец 101-го батальона Десантной бригады.

Капитан резерва Рой Бибер, 28 лет, из Цур Моше, офицер подразделения "Яалом" Инженерной бригады.

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Кроме того, в бою на севере сектора Газы были тяжело ранены боец разведроты Десантной бригады, двое офицеров и солдат срочной службы и резервист батальона "Цабар", двое бойцов батальон "Шакед".

C 31 октября по 19 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли не менее 62 военнослужащих ЦАХАЛа.

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