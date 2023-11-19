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    В Израиле

    Опубликованы имена еще двоих военнослужащих, погибших в боях в секторе Газы

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    Адир Португаль, 23 года
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Галь Мишаэлов, 21 год
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Якир Битон, 34 года
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

    Старший лейтенант резерва Адир Португаль, 23 года, из Мазкерет-Батьи, батальон "Шакед" бригады "Гивати".

    Старший сержант Галь Мишаэлов, 21 год, из Модиина, батальон "Цабар" бригады "Гивати".

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    Ранее сегодня сообщалось о гибели пятерых военнослужащих в боях на севере сектора Газы.

    Старшина резерва Якир Битон, 34 года, из Иерусалима, боец 8717 батальона 261 бригады.

    Старшина резерва Рани Тахан, 40 лет, из Сде Нехемии, боец 8717 батальона 261 бригады.

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    Майор резерва Хен Яалом, 35 лет, из Кфар-Азара, офицер 8159-го дивизиона Артиллерийского корпуса.

    Сержант Биньямин Меир Эрли, 21 год, из Бейт-Шемеша, боец 101-го батальона Десантной бригады.

    Капитан резерва Рой Бибер, 28 лет, из Цур Моше, офицер подразделения "Яалом" Инженерной бригады.

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    Кроме того, в бою на севере сектора Газы были тяжело ранены боец разведроты Десантной бригады, двое офицеров и солдат срочной службы и резервист батальона "Цабар", двое бойцов батальон "Шакед".

    C 31 октября по 19 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли не менее 62 военнослужащих ЦАХАЛа.

    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Ноября 2023
    Опубликованы имена еще троих военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Ноября 2023
    44-й день войны в Израиле. Хронология событий
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