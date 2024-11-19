"Яадут а-Тора" против возобновления юридической реформы Левина

Главы фракции "Яадут а-Тора" высказались против предложения министра юстиции Ярива Левина возобновить продвижение законов юридической реформы.

В то же время, лидеры "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль" делают разные по содержанию заявления.

Глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни ("Дегель а-Тора") заявил, что его партия не просто не поддерживает предложение Левина, а будет вставлять палки в колеса для того, чтобы его сорвать.

"В прошлый раз мы заплатили высокую цену за поддержку предложений Левина. На сей раз, этого не будет", - сказал он.

А министр строительства Ицхак Гольдкнопф, возглавляющий партию "Агудат Исраэль", заявил, что не поддержит законы по реформе, если их продвижение начнется до принятия закона о призыве. "Если во время войны можно продвигать реформу, то можно продвигать и закон о призыве", - заявил он.

Министр юстиции сделал заявление о возобновлении процесса утверждения законов юридической реформы после инцидента с запуском осветительных боеприпасов в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии. "Необходимо предпринять шаги по восстановлению правоохранительной и юридической системы, а также по прекращению анархии, подстрекательства, отказничества и попыток совершить нападения на премьер-министра.