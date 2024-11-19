В среду около границы с сектором Газы пройдут военные учения
время публикации: 19 ноября 2024 г., 19:25 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 19:25
В среду, 20 ноября, ЦАХАЛ проведет учения в зоне ответственности территориальной дивизии "Газа". Учения начнутся утром и продлятся несколько часов.
В районе проведений учений будет наблюдаться интенсивное перемещение армейской техники и военнослужащих, будут слышны взрывы.
Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с проведением учений, не будут перекрываться дороги для гражданского транспорта.
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