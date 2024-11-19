В среду около границы с сектором Газы пройдут военные учения

В среду, 20 ноября, ЦАХАЛ проведет учения в зоне ответственности территориальной дивизии "Газа". Учения начнутся утром и продлятся несколько часов.

В районе проведений учений будет наблюдаться интенсивное перемещение армейской техники и военнослужащих, будут слышны взрывы.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с проведением учений, не будут перекрываться дороги для гражданского транспорта.