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Израиль

Из-за пожара эвакуированы посетители торгового центра в Петах-Тикве

Пожары
время публикации: 19 ноября 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 18:21
Из-за пожара эвакуированы посетители торгового центра в Петах-Тикве
Flash90

В торговом центре на улице Жаботински в Петах-Тикве произошло возгорание в одном из подсобных помещений на этаже с магазинами. Из-за густого дыма пожарная служба эвакуировала посетителей и работников центра.

В настоящий момент пожарным удалось взять под контроль возгорание, однако огонь еще не потушен.

Нет пострадавших в результате этого происшествия.

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