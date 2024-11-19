Из-за пожара эвакуированы посетители торгового центра в Петах-Тикве
время публикации: 19 ноября 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 18:21
В торговом центре на улице Жаботински в Петах-Тикве произошло возгорание в одном из подсобных помещений на этаже с магазинами. Из-за густого дыма пожарная служба эвакуировала посетителей и работников центра.
В настоящий момент пожарным удалось взять под контроль возгорание, однако огонь еще не потушен.
Нет пострадавших в результате этого происшествия.
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