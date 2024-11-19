Из-за пожара эвакуированы посетители торгового центра в Петах-Тикве

В торговом центре на улице Жаботински в Петах-Тикве произошло возгорание в одном из подсобных помещений на этаже с магазинами. Из-за густого дыма пожарная служба эвакуировала посетителей и работников центра.

В настоящий момент пожарным удалось взять под контроль возгорание, однако огонь еще не потушен.

Нет пострадавших в результате этого происшествия.