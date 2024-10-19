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Израиль

Эдраи: после ликвидации Синуара сотни жителей Джабалии осмелились эвакуироваться

время публикации: 19 октября 2024 г., 18:29 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 19:21
Адраи: после ликвидации Синуара сотни жителей Джабалии осмелились эвакуироваться
AP Photo/Hatem Moussa

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Эдраи сообщил, что после ликвидации главаря ХАМАСа Яхьи Синуара сотни жителей Джабалии осмелились эвакуироваться.

Эдраи подчеркнул, что процесс эвакуации начался в ночь на субботу, 19 октября, когда силы ЦАХАЛа и ШАБАКа осуществляли операцию в Джабалии, направленную против террористов.

С началом на минувшей неделе операции 162-й дивизии в Джабалии, ЦАХАЛ обратился к населению с просьбой ради своей безопасности покинуть зону боев.

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