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Израиль

Нетаниягу прокомментировал сообщение о попадании вражеского дрона в одно из зданий Кейсарии

время публикации: 19 октября 2024 г., 20:44 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 20:48
Биньямин Нетаниягу
кадр из видео GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал сообщение о попадании вражеского дрона в одно из зданий Кейсарии. Ранее в канцелярии премьера подтвердили, что беспилотник был запущен в сторону резиденции премьер-министра. Самого премьера и его супруги в это время в здании не было.

"Иранские сателлиты, которые сегодня попытались покуситься на мою жизнь и жизнь моей супруги, совершили роковую ошибку. Это не остановит ни меня, ни Государство Израиль от продолжения войны за возрождение и безопасность будущих поколений. Я говорю иранцам и их сообщникам по оси зла: каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, дорого за это заплатит, – говорится в заявлении Нетаниягу, распространенном его пресс-службой. – Мы продолжим ликвидировать ваших террористов, вернём наших похищенных из Газы, вернём домой жителей севера.Мы достигнем всех целей войны и навсегда изменим ситуацию с безопасностью в нашем регионе. Вместе будем сражаться, и с божьей помощью вместе победим".

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2024

В канцелярии Нетаниягу подтвердили, что вражеский БПЛА был запущен в сторону резиденции премьера