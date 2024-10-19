Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал сообщение о попадании вражеского дрона в одно из зданий Кейсарии. Ранее в канцелярии премьера подтвердили, что беспилотник был запущен в сторону резиденции премьер-министра. Самого премьера и его супруги в это время в здании не было.

"Иранские сателлиты, которые сегодня попытались покуситься на мою жизнь и жизнь моей супруги, совершили роковую ошибку. Это не остановит ни меня, ни Государство Израиль от продолжения войны за возрождение и безопасность будущих поколений. Я говорю иранцам и их сообщникам по оси зла: каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, дорого за это заплатит, – говорится в заявлении Нетаниягу, распространенном его пресс-службой. – Мы продолжим ликвидировать ваших террористов, вернём наших похищенных из Газы, вернём домой жителей севера.Мы достигнем всех целей войны и навсегда изменим ситуацию с безопасностью в нашем регионе. Вместе будем сражаться, и с божьей помощью вместе победим".