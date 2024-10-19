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Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей Дахии срочно покинуть объекты "Хизбаллы"

время публикации: 19 октября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 16:49

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи опубликовал срочное предупреждение жителям Дахии, южного пригорода Бейрута, призывая их покинуть некоторые, отмеченные на картах, здания в районах Бурдж аль-Бараджнэ и аш-Шуэйфат Аль-Омар.

В сообщении отмечается, что эти здания используются террористами "Хизбаллы" в военных целях и будут атакованы ЦАХАЛом. "Ради своей безопасности и безопасности своих близких вы должны эвакуироваться", – отмечается в сообщении.

Израиль
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