Ливанские источники: самолеты Израиля атаковали десятки целей во многих районах страны

Ливанские источники сообщают об интенсивных ударах наносимых ВВС ЦАХАЛа в различных районах страны.

Утверждается, что атакованы не менее 50 целей в долине Бекаа, в глубине территории Ливана, в районе реки Литани и вдоль границы с Израилем. Не менее 36 объектов подверглись атаке в районе Махмудия.

Издание This is Lebanon в своем Х-блоге сообщило, что за 20 минут израильские ВВС атаковали около 70 целей, и атаки продолжаются.