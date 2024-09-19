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Ближний Восток

Ливанские источники: самолеты Израиля атаковали десятки целей во многих районах страны

время публикации: 19 сентября 2024 г., 21:36 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 21:45
Ливанские источники: самолеты Израиля наносят удары в глубине страны и на юге
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские источники сообщают об интенсивных ударах наносимых ВВС ЦАХАЛа в различных районах страны.

Утверждается, что атакованы не менее 50 целей в долине Бекаа, в глубине территории Ливана, в районе реки Литани и вдоль границы с Израилем. Не менее 36 объектов подверглись атаке в районе Махмудия.

Издание This is Lebanon в своем Х-блоге сообщило, что за 20 минут израильские ВВС атаковали около 70 целей, и атаки продолжаются.

Ближний Восток
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