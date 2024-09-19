Ливанские источники: самолеты Израиля атаковали десятки целей во многих районах страны
время публикации: 19 сентября 2024 г., 21:36 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 21:45
Ливанские источники сообщают об интенсивных ударах наносимых ВВС ЦАХАЛа в различных районах страны.
Утверждается, что атакованы не менее 50 целей в долине Бекаа, в глубине территории Ливана, в районе реки Литани и вдоль границы с Израилем. Не менее 36 объектов подверглись атаке в районе Махмудия.
Издание This is Lebanon в своем Х-блоге сообщило, что за 20 минут израильские ВВС атаковали около 70 целей, и атаки продолжаются.