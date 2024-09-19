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Израиль

Жители десятков населенных пунктов на севере получили указание находиться рядом с укрытиями

время публикации: 19 сентября 2024 г., 23:31 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 23:43
Жители десятков населенных пунктов на севере получили указание находиться рядом с укрытиями
Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

Управление тылом выпустило специальные указания для жителей населенных пунктов региональных советов Мером а-Галиль, Мевоот а-Хермон, Верхней Галилеи, а также населенных пунктов Йесуд а-Маала, Хацор, Рош Пина, Цфат и Метула.

Жителям указанного района, а также населенных пунктов, находящихся севернее Кацрина, рекомендуется сократить передвижение внутри поселков, избегать собраний большими группами, обеспечить охрану въездов в поселки и находиться рядом с укрытиями.

Это указание было выпущено Управлением тылом вскоре после того, как самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей во многих районах Ливана. Ливанские СМИ утверждают, что за 20 минут израильские самолеты нанесли удары по 70 объектам.

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