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Израиль

Благодаря пробе ДНК: предъявлены обвинения насильнику по делу 2020 года

время публикации: 19 сентября 2024 г., 15:12 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 15:12
Благодаря пробе ДНК: предъявлены обвинения насильнику по делу 2020 года
Hesed Padilla-Nash, Thomas Ried/National Cancer Institute/National Institutes of Health via AP

Государственная прокуратура представила обвинительное заключение против 33-летнего Амина Мамедова по делу об изнасиловании молодой женщины в городском парке в Бней-Браке, совершенном в 2020 году. Ему вменяется нападение и изнасилование при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, Амин Мамедов, гражданин Азербайджана, находящийся в Израиле в рамках ступенчатого получения гражданства в связи с женитьбой на израильтянке, был задержан в рамках расследования о сексуальных домогательствах к 18-летней девушке, в квартире которой он делал ремонт. \

В ходе проверки его ДНК выяснилось, что проба ДНК совпадает с преступником, изнасиловавшим в 2020 году женщину в парке в районе Пардес-Кац. Женщина получила тяжелые физические и психологические травмы.

Мамедов был вновь арестован в рамках возобновленного расследования изнасилования. После официального предъявления обвинений, прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания подозреваемого под стражей в связи с его опасностью для общества, в целом и для женщин, в частности.

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