Опубликовано содержание нового предложения Израиля по сделке с ХАМАСом
В четверг, 19 сентября, на сайте корпорации "Кан" было опубликовано краткое содержание плана прекращения войны в Газе, который был представлен Израилем руководству США.
Основные пункты этого плана:
1) Одновременное освобождение всех живых заложников, а также возвращение тел погибших (речь идет о более 100 живых и мертвых заложниках).
2) Гарантия безопасного выхода из сектора Газа главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара и всех, кто захочет уйти вместе с ним. Напомним, что еще 10 сентября агентство Bloomberg сообщало: Израиль предлагает Синуару безопасно покинуть Газу.
3) Освобождение палестинских заключенных (сколько их будет и кого Израиль готов освободить, не указывается).
4) Демилитаризация сектора Газы и установление нового механизма контроля в Газе.
5) Окончание войны.
Комментаторы отмечают, что в представленном виде этот план содержит только один принципиально новый пункт: готовность выпустить Синуара из Газы (если он до сих пор там). При этом всем очевидно, что это не дает никаких гарантий безопасности Синуару в будущем.
Координатор по делам заложников правительства Израиля Галь Хирш встретился с семьями похищенных и проинформировал их о новом предложении. Он пояснил, что данный план был представлен на прошлой неделе в ходе встреч с американскими чиновниками в Белом доме и Госдепартаменте США.
Представители семей заложников требуют, чтобы данный план был публично озвучен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу с трибуны Генассамблеи ООН во время визита в Нью-Йорк на следующей неделе.
ХАМАС пока эту информацию не комментирует. Ранее любые предложения со стороны Израиля встречали возражения со стороны ХАМАСа.