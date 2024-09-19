Опубликовано содержание нового предложения Израиля по сделке с ХАМАСом

В четверг, 19 сентября, на сайте корпорации "Кан" было опубликовано краткое содержание плана прекращения войны в Газе, который был представлен Израилем руководству США.

Основные пункты этого плана:

1) Одновременное освобождение всех живых заложников, а также возвращение тел погибших (речь идет о более 100 живых и мертвых заложниках).

2) Гарантия безопасного выхода из сектора Газа главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара и всех, кто захочет уйти вместе с ним. Напомним, что еще 10 сентября агентство Bloomberg сообщало: Израиль предлагает Синуару безопасно покинуть Газу.

3) Освобождение палестинских заключенных (сколько их будет и кого Израиль готов освободить, не указывается).

4) Демилитаризация сектора Газы и установление нового механизма контроля в Газе.

5) Окончание войны.

Комментаторы отмечают, что в представленном виде этот план содержит только один принципиально новый пункт: готовность выпустить Синуара из Газы (если он до сих пор там). При этом всем очевидно, что это не дает никаких гарантий безопасности Синуару в будущем.

Координатор по делам заложников правительства Израиля Галь Хирш встретился с семьями похищенных и проинформировал их о новом предложении. Он пояснил, что данный план был представлен на прошлой неделе в ходе встреч с американскими чиновниками в Белом доме и Госдепартаменте США.

Представители семей заложников требуют, чтобы данный план был публично озвучен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу с трибуны Генассамблеи ООН во время визита в Нью-Йорк на следующей неделе.

ХАМАС пока эту информацию не комментирует. Ранее любые предложения со стороны Израиля встречали возражения со стороны ХАМАСа.