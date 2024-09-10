Bloomberg: Израиль пообещал Синуару безопасный коридор для выезда из Газы

Глава штаба по возвращению заложников бригадный генерал Галь Хирш в интервью изданию Bloomberg сказал, что Израиль предложил лидеру ХАМАСа Яхье Синуару безопасный коридор для выезда из Газы в обмен на возвращение заложников и отказ от контроля над сектором.

"Я готов обеспечить безопасный коридор для Синуара, его семьи и тех, кто захочет к нему присоединиться", – сказал Гирш в интервью. "Мы хотим вернуть похищенных, мы хотим демилитаризации, дерадикализации сектора Газы и, конечно, новой системы управления".

По словам Гирша, предложение о безопасном коридоре было сделано полтора дня назад, но отказался говорить, какой была реакция на это предложение. Гирш отметил, что Израиль вынужден постоянно искать новые решения, хотя шансы на заключение сделки по заложникам с каждым днем уменьшаются.

Гирш также отметил, что в то время, когда США, Египет и Катар работают над новым предложением о прекращении огня для Израиля, ХАМАС продолжает выдвигать новые условия вместо того, чтобы вести переговоры.

В статье Bloomberg отмечается, что пока неизвестно, примет ли Синуар предложение покинуть Газу, особенно, если учитывать историю ликвидации лидеров ХАМАСа за рубежом.