"Кешет-12": администрация Байдена готовит новый план сделки по заложникам

Администрация Байдена работает над новым планом сделки между Израилем и ХАМАСом, в рамках которой должны быть возвращены домой похищенные израильтяне.

В вечернем выпуске новостей на телеканале "Кешет-12" сообщалось, что США отказались от идеи поэтапной сделки. В частности об этом сказал в разговоре с родственниками похищенных, который состоялся в последние дни, представитель Белого дома. По его словам, "поэтапная сделка просто не работает, нет политической возможности для ее реализации".

Корреспондент телеканала Ярон Авраам отметил, что США не видят, какие гарантии, предложенные Израилем, могли бы удовлетворить Синуара. Поэтому цель США – разработать нестандартную формулу, которая поставит обе стороны, Израиль и ХАМАС, перед новой дилеммой. Источники телеканала предположили, что план будет предусматривать более короткие промежутки времени для реализации его пунктов.

При этом в сообщении телеканала отмечалось, что некоторые члены израильской переговорной группы также считают, что поэтапная сделка утратила свою актуальность. И поэтому они также заняты подготовкой нового плана, который будет представлен политическому руководству для утверждения.