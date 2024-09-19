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Израиль

Операция в районе Таль ас-Султан: уничтожены 300 боевиков и ракеты дальнего радиуса действия

время публикации: 19 сентября 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 15:48
Операция в районе Таль ас-Султан: уничтожены 300 боевиков и ракеты дальнего радиуса действия
Пресс-служба ЦАХАЛа
Операция в районе Таль ас-Султан: уничтожены 300 боевиков и ракеты дальнего радиуса действия
Пресс-служба ЦАХАЛа

Подразделения 401-й бронетанковой бригады действовали в течение последнего месяца в районе Таль ас-Султан в Рафиахе под командованием 162-й дивизии "А-Плада": в ходе боевых действий были ликвидированы более 300 террористов, в том числе большая часть командного состава "Батальона Таль-ас-Султан" во главе с командиром Махмудом Хамданом.

Также были обнаружены и уничтожены склады ракет дальнего радиуса действия и склады боеприпасов, включая снайперские винтовки, патроны, противотанковые ракеты и многое другое.

В ходе боев на этой неделе в данном районе погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа: 23-летний Даниэль Маймон Тоаф, 20-летняя Агам Наим, 21-летний Амит Бакри и 21-летний Дотан Шимон. ЦАХАЛ выражает соболезнования семьям погибших и будет оказывать им всю необходимую помощь.

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