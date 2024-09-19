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Израиль

Из-за общественного давления Ави Хими отказался представлять убийцу кинолога ШАБАСа

время публикации: 19 сентября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 15:31
Из-за общественного давления Ави Хими отказался представлять убийцу кинолога ШАБАСа
Moshe Shai/FLASH90

Бывший глава адвокатской коллегии Ави Хими отказался представлять в суде Ибрагима Мансура, обвиняемого в убийстве кинолога Службы тюрем Йохая Авни. Напомним, Хими взялся за это дело, поскольку был убежден, что речь идет о криминальном убийстве, а не о теракте: по его мнению, прокуратура сообщила о националистических мотивах преступления, поддавшись общественному давлению.

В итоге, именно общественное давление и заставило Ави Хими отказаться от этого дела. Комментируя свое решение, бывший глава адвокатской коллегии признал, что после сообщения о том, что он возглавил защиту Ибрагима Мансура, поднялась волна общественного негодования, и нападки против него стали совершенно невыносимыми.

Напомним, 8 июля в квартире в поселке Гивон а-Хадаша, было обнаружено тело 40-летнего сотрудника Службы тюрем Йохая Авни со следами ножевых ранений. На место происшествия прибыли крупные силы полиции Иерусалимского округа, по факту убийства сотрудника ШАБАС была создана особая следственная группа, в которую входили как представители полиции, так и сотрудники Общей службы безопасности (ШАБАК).

Через двое суток был арестован подозреваемый в убийстве – 22-летний палестинец Ибрагим Мансур из деревни Биду. Следствием было установлено, что поздно ночью 7 июля Мансур, не имеющий разрешения на въезд в Израиль, пробрался на территорию поселка Гивон а-Хадаша. Он попытался взломать несколько домов в поселке, но ему это не удалось. На определенном этапе он взломал дверь дома, который арендовал Йохай Авни, сам Авни в этот момент спал.

Когда Мансур пробрался в дом, Авни проснулся, между ними началась драка, в ходе которой подозреваемый поднял тяжелый предмет и несколько раз ударил им Йохая Авни, а затем несколько раз ударил его, уже лежащего на полу, ножом, который Ибрагим Мансур взял на кухне в квартире потерпевшего. Уже когда Авни умирал, палестинец нанес ему последний смертельный удар ножом в шею.

Убив Авни, Мансур украл из его квартиры несколько вещей и скрылся с места преступления, предварительно устроив поджог в квартире, но огонь вскоре потух. Убийца покинул Гивон а-Хадаша, скрывшись на территории Иудеи и Самарии, и по дороге сжег вещи, которые украл из квартиры убитого.

В ходе расследования были арестованы также двое родственников подозреваемого, однако следствие не подтвердило их причастность к преступлению. Следствием также не было установлено, что место работы убитого – одна из тюрем, в которой содержались палестинские террористы – имеет какую-либо связь с нападением на него, не удалось и найти какие-либо подтверждения предварительного знакомства убитого и его жертвы.

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