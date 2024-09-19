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Ближний Восток

"Хизбалла" признала гибель 32 своих активистов в результате подрывов пейджеров и раций

время публикации: 19 сентября 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 11:21
"Хизбалла" признала гибель 32 своих активистов в результате подрывов пейджеров и раций
"Хизбалла"

"Хизбалла" официально признала гибель 32 своих активистов в результате подрывов пейджеров и раций 17-18.09.2024. В больницах остаются тысячи раненых.

Отметим, что, судя по официальным сообщениям "Хизбаллы", в результате подрывов пейджеров было больше раненых, но меньше погибших, чем в результате подрывов раций. Очевидно, это объясняется тем, что у гораздо большего числа активистов "Хизбаллы" для связи имелись пейджеры, при этом в рации можно было заложить больше взрывчатого вещества – и взрывы были более мощными.

Ближний Восток
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