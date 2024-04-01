Повышен уровень безопасности в представительствах Израиля за границей после ликвидации в Дамаске
время публикации: 01 апреля 2024 г., 21:24 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 21:24
После ликвидации в Дамаске командующего силами "Кудс" в Сирии и Ливане Мухаммада Ризы Захади во всех представительствах Израиля за границей повышены меры безопасности.
Министерство иностранных дел Израиля разослало соответствующие распоряжения во все зарубежные миссии. Сотрудникам посольств рекомендуется строго следовать инструкциям и больше внимания уделять происходящему вокруг них, особенно во время каждодневных перемещений.
При этом с начала войны во всех представительствах Израиля за рубежом предпринимаются повышенные меры безопасности, что, по информации сайта Ynet, обойдется налогоплательщикам более чем в 100 миллионов шекелей.
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