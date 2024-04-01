Повышен уровень безопасности в представительствах Израиля за границей после ликвидации в Дамаске

После ликвидации в Дамаске командующего силами "Кудс" в Сирии и Ливане Мухаммада Ризы Захади во всех представительствах Израиля за границей повышены меры безопасности.

Министерство иностранных дел Израиля разослало соответствующие распоряжения во все зарубежные миссии. Сотрудникам посольств рекомендуется строго следовать инструкциям и больше внимания уделять происходящему вокруг них, особенно во время каждодневных перемещений.

При этом с начала войны во всех представительствах Израиля за рубежом предпринимаются повышенные меры безопасности, что, по информации сайта Ynet, обойдется налогоплательщикам более чем в 100 миллионов шекелей.