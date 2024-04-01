Биньямин Нетаниягу успешно перенес операцию по удалению грыжи

Врачи больницы "Адаса Эйн-Керем" сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу успешно прооперирован, он очнулся после наркоза и беседует со своими родными. Биньямину Нетаниягу была удалена грыжа.

Канцелярия главы правительства передала, что Нетаниягу находится в послеоперационной палате, он чувствует себя хорошо.

"Премьер-министр Нетаниягу благодарит медицинский персонал больницы "Адаса Эйн Керем": профессора Алона Пикарски, заведующего хирургическим отделением больницы; хирургов профессора Гиди Замира и доктора Диану Пинхасов; анестезиологов доктора Юваля Мароза и доктора Ариэля Ронена; старшую операционную медсестру Лею Коэн. Подготовку к операции сопровождали кардиолог доктор Ицхак Битон и доктор Цвика Беркович, личный врач премьер-министра", – говорится в сообщении пресс-службы канцелярии главы правительства.

Днем 31 марта канцелярия главы правительства сообщила, что в субботу, 30 марта, во время планового осмотра у премьер-министра была обнаружена грыжа. Врачи рекомендовали ее удалить. Операция была назначена на поздний вечер, после того, как премьер-министр завершит запланированные на этот день дела.

Операция проводилась под полным наркозом. На время отсутствия Биньямина Нетаниягу временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер, министр юстиции Ярив Леви.