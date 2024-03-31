Нетаниягу вечером прибудет в больницу для операции по удалению грыжи, пост премьера займет Левин

Канцелярия главы правительства уведомляет: вечером в субботу, 30 марта, во время планового осмотра у премьер-министра Биньямина Нетаниягу была обнаружена грыжа.

По рекомендации врачей было решено: вечером 31 марта, по окончании рабочего дня, Нетаниягу прибудет в больницу для операции по удалению грыжи. Операция будет проводиться под полным наркозом.

На время отсутствия Биньямина Нетаниягу временно исполняющим обязанности главы правительства будет вице-премьер, министр юстиции Ярив Левин.