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Израиль

Нетаниягу вечером прибудет в больницу для операции по удалению грыжи, пост премьера займет Левин

время публикации: 31 марта 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 16:35
Нетаниягу вечером прибудет в больницу для операции по удалению грыжи, пост премьера займет Левин
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия главы правительства уведомляет: вечером в субботу, 30 марта, во время планового осмотра у премьер-министра Биньямина Нетаниягу была обнаружена грыжа.

По рекомендации врачей было решено: вечером 31 марта, по окончании рабочего дня, Нетаниягу прибудет в больницу для операции по удалению грыжи. Операция будет проводиться под полным наркозом.

На время отсутствия Биньямина Нетаниягу временно исполняющим обязанности главы правительства будет вице-премьер, министр юстиции Ярив Левин.

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