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ЦАХАЛ опубликовал отчет по операции в "Шифе": более 200 террористов уничтожено, свыше 500 задержаны

время публикации: 01 апреля 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 15:40
ЦАХАЛ опубликовал отчет по операции в "Шифе": более 200 террористов уничтожено, свыше 500 задержаны
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ опубликовал отчет по операции в "Шифе": более 200 террористов уничтожено, свыше 500 задержаны
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 1 апреля была завершена военная операция в больнице "Шифа" в городе Газа, длившаяся несколько недель.

В операции на территории больницы "Шифа" и около нее были задействованы силы 401-й бригады, морского спецназа "Шайетет-13", спецназа "Дувдеван" и разведроты бригады "Нахаль". С 17 марта здесь были ликвидированы более 200 террористов, задержаны более 500 подозреваемых в терроре.

ЦАХАЛ подчеркивает, что военные действовали на основании разведданных, предоставленных АМАНом (военной разведкой) и ШАБАКом (общей службой безопасности).

Задержанные на территории "Шифы" были переданы в 504-й разведывательный отдел и ШАБАК для дальнейшего расследования.

На территории "Шифы" было обнаружено много оружия и боеприпасов. Израильским военным приходилось зачастую вести бои с террористами, при этом стремясь не навредить медицинскому персоналу и пациентам. Для этого была проведена эвакуация.

ЦАХАЛ опубликовал видеоотчеты по проведенной операции.

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