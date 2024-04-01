ЦАХАЛ опубликовал отчет по операции в "Шифе": более 200 террористов уничтожено, свыше 500 задержаны

Утром 1 апреля была завершена военная операция в больнице "Шифа" в городе Газа, длившаяся несколько недель.

В операции на территории больницы "Шифа" и около нее были задействованы силы 401-й бригады, морского спецназа "Шайетет-13", спецназа "Дувдеван" и разведроты бригады "Нахаль". С 17 марта здесь были ликвидированы более 200 террористов, задержаны более 500 подозреваемых в терроре.

ЦАХАЛ подчеркивает, что военные действовали на основании разведданных, предоставленных АМАНом (военной разведкой) и ШАБАКом (общей службой безопасности).

Задержанные на территории "Шифы" были переданы в 504-й разведывательный отдел и ШАБАК для дальнейшего расследования.

На территории "Шифы" было обнаружено много оружия и боеприпасов. Израильским военным приходилось зачастую вести бои с террористами, при этом стремясь не навредить медицинскому персоналу и пациентам. Для этого была проведена эвакуация.

ЦАХАЛ опубликовал видеоотчеты по проведенной операции.