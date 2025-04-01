На 2-м шоссе произошло столкновение автобуса и легковушки, один пострадавший в тяжелом состоянии

На Прибрежном шоссе, в районе кибуца А-Хотрим, произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате аварии один человек получил тяжелые травмы. Пострадавший (мужчина примерно 40 лет) доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.