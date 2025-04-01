На 2-м шоссе произошло столкновение автобуса и легковушки, один пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 01 апреля 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 23:53
На Прибрежном шоссе, в районе кибуца А-Хотрим, произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате аварии один человек получил тяжелые травмы. Пострадавший (мужчина примерно 40 лет) доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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