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Израиль

На 2-м шоссе произошло столкновение автобуса и легковушки, один пострадавший в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 01 апреля 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 23:53
На 2-м шоссе произошло столкновение автобуса и легковушки, один пострадавший в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

На Прибрежном шоссе, в районе кибуца А-Хотрим, произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате аварии один человек получил тяжелые травмы. Пострадавший (мужчина примерно 40 лет) доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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