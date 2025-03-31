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Израиль

В ДТП рядом с Бейт-Шемешем тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 31 марта 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 19:59
В ДТП рядом с Бейт-Шемешем тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На трассе 3855, недалеко от Бейт-Шемеша, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мотоциклист (мужчина примерно 20 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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