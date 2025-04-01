"Катаргейт": суд рассматривает просьбу продлить арест подозреваемых

В мировом суде в Ришон ле-Ционе рассматривается просьба полиции о продлении срока содержания под стражей главных фигурантов "дела Катаргейт" Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха.

Как сообщают СМИ, в ходе заседания выяснилось, что американский лоббист Джей Потлик также будет допрошен полицией Израиля по этому делу в качестве свидетеля. Как пишет Walla, полиция взвешивает возможность направить следователей в США. Потлик, в свою очередь, попросил адвоката Ури Корба, бывшего заместителя прокурора иерусалимского округа, представлять его интересы. Отмечается, что Корб представляет интересы прапорщика Ари Розенфельда в деле о незаконной публикации секретных документов.

Портал Ynet сообщает, что Йонатан Урих подозревается, помимо прочего, в передаче секретных сведений не уполномоченному лицу. Ранее сообщалось, что Урих и Фельдштейн подозреваются в контактах с иностранным агентом, получении взятки и обмане общественного доверия.

Перед началом заседания адвокат Амит Хадад заявил, что намерен просить о снятии судебного запрета на публикацию деталей этого дела.

Напомним, что бывший пресс-секретарь офиса премьер-министра Эли Фельдштейн и советник премьер-министра Йонатан Урих были задержаны 31 марта. После допроса полиция приняла решение оставить их под стражей.

31 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал свидетельские показания, однако не является подозреваемым.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали якобы правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе в офисе главы правительства.

В расследовании этого дела принимает участие общая служба безопасности (ШАБАК).

Биньямин Нетаниягу опубликовал видео, в котором прокомментировал свою встречу со следователями. "Как только меня попросили дать показания, я сказал, что освобожу для этого время и отвечу на все вопросы незамедлительно. Полиция ответила: нам потребуется четыре часа, но через час у них уже закончились вопросы. Они взяли полуторачасовой перерыв, вернулись на десять минут. Я попросил показать материалы или что-то, но у них не было ничего. Я был поражен. Я понимал, что речь идет о политически ангажированном расследовании, но я не понимал, насколько! Полиция взяла в заложники Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха, она усложняет им жизнь – просто так, без всякой причины. Это политическая охота, и делается это с единственной целью – не допустить отставки главы ШАБАКа".