Политики комментируют решение об отмене назначения Шарвита на должность главы ШАБАКа

В политической системе комментируют решение отменить назначение Эли Шарвита на должность главы ШАБАКа.

Председатель партии "Еш Атид" заявил: "Глава ШАБАКа – это не просто еще одно назначение. Это не должность, о которой объявляют, а затем передумывают через 24 часа из-за чьих-то криков. Это святая святых, и здесь речь идет о нанесении ущерба безопасности государства. Правительство 7 октября потеряло доверие народа".

Лидеры партии "Махане Мамлахти" вновь опубликовали два раздельных заявления. Глава партии Бени Ганц заявил: "Сегодня утром Нетаниягу доказал, что политические интересы для него важнее интересов безопасности государства". В свою очередь, депутат Кнессета Гали Айзенкот заявил: "Нетаниягу доказал, что утратил способность действовать в национальных интересах государства. Мы ведем борьбу за будущее страны, за сохранение ее облика. Именно поэтому я считал, что Эли Шарвит достойный кандидат на должность".

Глава НДИ Авигдор Либерман заявил: "Сегодня 1 апреля, Международный день обмана. Посмотрите на того, кого даже Смотрич называет "лгуном, сыном лгуна"".

В коалиции есть те, кто нашли объяснение решению Нетаниягу. "Способность народного избранника

отменить решение, которое не пользуется популярностью в обществе, или после того, как кто-то обратил внимание на его неуместность, это сердцевина демократии", – заявил глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит"). "Ситуация, при которой суд или правоохранительные органы, подвержены влиянию СМИ или настроений митингующих на Каплан превращает демократию в игнорирующую процедуры и нормы и превращающую БАГАЦ в партию", – добавил он.